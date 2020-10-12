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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 09:49

طهران تعرب عن قلقها من انتهاك وقف اطلاق النار في قره باغ

طهران تعرب عن قلقها من انتهاك وقف اطلاق النار في قره باغ
و اضاف خطیب زاده ان ایران تعرب عن اسفها لانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بعد الاشتباكات الاخيرة بينهما و اذ تدعو کل الأطراف إلى التحلى بمزيد من ضبط النفس تدین بقوة الهجمات الصاروخیة على البنية التحتية والمناطق السكنية وقتل المدنيين وتعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد دعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات في إطار القانون الدولي واحترام كلا البلدين وحدة أراضي الآخر و إخلاء المدن المحتلة و تعلن عن استعدادها لتسهيل هذه المحادثات من اجل التوصل الى حل دائم وارساء الامن والسلام في المنطقة.

والتقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان زوراب مونتاسكانيان وجيحون بايراموف في موسكو الجمعة الماضية في ضيافة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واتفقت الأطراف الثلاثة على وثيقة مشتركة ووقف لإطلاق النار في منطقة ناغورنو قره باغ بعد 10 ساعات من المفاوضات، واصبح الاتفاق ساري المفعول عند الساعة 12 ظهر يوم السبت 10 أكتوبر.

كما تم الاتفاق على أن تواصل أرمينيا وجمهورية أذربيجان ، بالوساطة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، المفاوضات الأساسية بهدف التوصل إلى اتفاق سلمي في أقرب وقت ممكن.

ورحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت الماضي في تغريدة على تويتر، بـ "وقف الأعمال العدائية" في قره باغ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا ووصفه بأنه "خطوة نحو السلام".

واضاف ظريف في تغريدته : إيران ترحب بوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ كخطوة نحو السلام.

وتابع الوزير الايراني : إننا نحث جارتينا أرمينيا وأذربيجان على المشاركة في حوار مبدئي يقوم على احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي.
رقم : 891577
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