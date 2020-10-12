الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 10:16

بيان المقاومة العراقية.. إصرار على خروج الأمريكي

بيان المقاومة العراقية.. إصرار على خروج الأمريكي
ما جعلنا نرجح الاحتمال المذكور الان، وهو احتمال اشار اليه العديد من المراقبين للشأن العراقي حينها، البيان الذي صدر بالامس من قبل الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، والذي وافقت فيه على هدنة مشروطة في الهجمات على القوات الأميركية المتواجدة في العراق.

عندما جرى اللقاء بين السيد المحمدواي (ابو فدك) والسيدة بلاسخارت، اُشيع حينها ان ابو فدك رفض لقاء ممثلة الامم المتحدة، الا ان اللقاء حصل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الامر الذي يؤكد ان قوى المقاومة ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية لإتاحة الوقت للحكومة العراقية لطرح جدول زمني لانسحاب هذه القوات، كما اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي.

اللقاء الذي جرى بين رئيس اركان الحشد الشعبي وممثلة الامم المتحدة في العراق، جاء ليؤكد على ان الحشد قوة مسلحة عراقية تخضع لأوامر القائد العام للقوت المسلحة العراقية، كما ان البيان الصادر عن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، جاء في اطار الجهود التي تبذلها القوى الوطنية العراقية من اجل انهاء الوجود الامريكي العسكري في العراق بالشكل الذي يسد الطريق امام كل المتربصين بالعلاقة الوثيقة التي تجمع القوات المسلحة العراقية ومن بينها قوات الحشد الشعبي وجميع قوى المقاومة العراقية.

اللافت ان بيان الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، جاء من دون ذكر حتى اسم فصيل واحد، وهو ما يؤكد على ان اخراج القوات الامريكية من العراق هو مطلب جميع القوى العراقية دون استثناء، كما كان قرار مجلس النواب العراقي باخراج القوات الامريكية من العراق، إثر جريمة اغتيال قائدي النصر الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد القائد ابو مهدي المهندس، قرار الغالبية العظمى من الشعب العراقي.

البيان اكد على ان المقاومة العراقية ليست مقاومة عبثية او مزاجية، بل هي مقاومة مسؤولة، تتحرك على ضوء المصلحة العراقية العليا، وليس هناك من مصلحة اهم من الحفاظ على سيادة واستقلال واستقرار وثروات العراق، والتي تعتبر جميعها مهددة ما دامت القوات الامريكية موجودة في العراق.

بيان المقاومة العراقية عندما حذر أمريكا من انها ستدفع الثمن غاليا إذا ما راوغت في الانسحاب من العراق، فهذا التحذير لم يأت من باب التهور او من باب المزايدة السياسية او تسجيل نقاط على حساب الاخرين، فهذه المقاومة تعي جيدا ان الوجود الامريكي في العراق يعني اشاعة الفتن والاضطرابات ليس في العراق فحسب بل في المنطقة برمتها، لمصلحة الكيان الاسرائيلي.

البيان اكد بشكل قاطع، الاحتفاط بخيار المقاومة ، بل ان المقاومة العراقية ستستخدم سلاحا اكثر فتكا ضد القوات الامريكية في حال لم تغادر العراق، وهذا امر مفروغ منه، ولم ينس البيان ان يذكر الامريكيين ان كل تهديداتهم لن تخيف رجالا وضعوا ارواحهم على راحاتهم.

البيان سيقطع الطريق على العصابات التابعة للسفارة الامريكية من صداميين ودواعش وجوكر، التي طالما نفذت عمليات قصف استهدفت المدنيين والمناطق السكنية والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء، والصقتها بالمقاومة االعراقية، في محاولة يائسة للاساءة الى الصورة المشرفة للمقاومة لدى الراي العام العراقي.

من الواضح ان المقاومة عندما تصر في بيانها على تحديد موعد "محدود ومحدد" لانسحاب القوات الامريكية، فانها تريد من خلال ذلك قبر أحلام الرئيس الامريكي ترامب، الذي تبجح يوما من انه لن يكرر خطأ سلفه باراك اوباما بالانسحاب من العراق دون يشفط النفط العراقي حتى آخر قطرة منه، فمثل هذه الاحلام ستحولها المقاومة العراقية الى كابوس لترامب وكل رئيس امريكي قادم يسخر من العراقيين ولا يتعامل معهم بإحترام.
رقم : 891581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس