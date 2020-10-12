اليابان عاجزة عن اعتراض صواريخ بيونغ يانغ الجديدة

وأضاف كاتو ،في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اليابانية ،اليوم الأثنين: توجد بين الصواريخ المعروضة، نماذج نعتقد أنه من الصعب علينا الرد عليها بقدراتنا الحالية.



وبين المسؤول الياباني بأنه ستواصل الحكومة تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي، للرد على التهديدات التي تزداد من حيث العدد والتعقيد.



وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، على أن طوكيو ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في جمع المعلومات حول إمكانات كوريا الشمالية الصاروخية.



وشهدت بيونغ يانغ ،يوم السبت الفائت، عرضا عسكريا بمناسة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.



وخلاله تم عرض بعض الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى التي أثارت اهتماما خاصا في طوكيو.



هذه الصواريخ قادرة على الطيران وفق مسار منخفض، ويمكنها تغييره في المرحلة الأخيرة قبل إصابة هدف.



وتم كذلك عرض أربع ناقلات حاملة لصواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.



ويشير الخبراء العسكريون في سيئول إلى أن تصميمها يذكر بصاروخ "هواسونغ -15" الذي يقدر مداه بـ12874 كيلومترا، ويمكن أن يصل إلى أي مكان في البر القاري للولايات المتحدة.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه بشأن الصاروخ الجديد المتطور المُلقب بالوحش الذي كشف عنه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في عرض عسكري السبت.