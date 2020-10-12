الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 10:44

اليابان عاجزة عن اعتراض صواريخ بيونغ يانغ الجديدة

اليابان عاجزة عن اعتراض صواريخ بيونغ يانغ الجديدة
وأضاف كاتو ،في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اليابانية ،اليوم الأثنين: توجد بين الصواريخ المعروضة، نماذج نعتقد أنه من الصعب علينا الرد عليها بقدراتنا الحالية.

وبين المسؤول الياباني بأنه ستواصل الحكومة تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي، للرد على التهديدات التي تزداد من حيث العدد والتعقيد.

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، على أن طوكيو ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في جمع المعلومات حول إمكانات كوريا الشمالية الصاروخية.

وشهدت بيونغ يانغ ،يوم السبت الفائت، عرضا عسكريا بمناسة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وخلاله تم عرض بعض الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى التي أثارت اهتماما خاصا في طوكيو.

هذه الصواريخ قادرة على الطيران وفق مسار منخفض، ويمكنها تغييره في المرحلة الأخيرة قبل إصابة هدف.

وتم كذلك عرض أربع ناقلات حاملة لصواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.

ويشير الخبراء العسكريون في سيئول إلى أن تصميمها يذكر بصاروخ "هواسونغ -15" الذي يقدر مداه بـ12874 كيلومترا، ويمكن أن يصل إلى أي مكان في البر القاري للولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه بشأن الصاروخ الجديد المتطور المُلقب بالوحش الذي كشف عنه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في عرض عسكري السبت.
رقم : 891585
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
قائد الثورة الإسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
‘‘قمة العشرين‘‘ فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريبا
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس