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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 10:49

الجيش السوري يقضي على إرهابيين في ريف حماة

الجيش السوري يقضي على إرهابيين في ريف حماة
وأكد مصدر عسكري سوري بأن وحدة من الجيش السوري تمكنت من تدمير سيارة نوع (بيك أب) مركب عليها رشاش، وقامت بمصادرة بعض الأسلحة الفردية التي كانت بحوزة المهاجمين.

وتعتبر منطقة (مستريحة طهماز) أحد محاور تحرك مسلحين المدعومين من الجيش الأمريكي، وهي صحراء مفتوحة على منطقة الــ 55 التي تتحلق حول قاعدة (التنف) اللاشرعية التي اتخذها جيش الاحتلال الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني، مقرا لعملياته شرق سوريا.

كما ينشط على هذا الاتجاه من البادية السورية، مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي)، لتنفيذ عمليات ضد المدنيين والجيش السوري.
رقم : 891586
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