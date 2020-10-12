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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 10:59

الأردن.. خصاونة يقدم أسماء الوزراء للحكومة الجديدة

الأردن.. خصاونة يقدم أسماء الوزراء للحكومة الجديدة
وذكرت مصادر صحفية ،اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية سلامة حماد لن يحتفظ بمنصبه في تشكيلة حكومة الخصاونة، وقالت إن مدير قوات الدرك الأسبق توفيق باشا الحلالمة سيخلف حماد وزيرا للداخلية.

وقالت المصادر إن علي العايد سيدخل التشكيلة الحكومية كوزير دولة لشؤون الإعلام خلفا لأمجد العضايلة، ورابعة العجارمة ستعين وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي خلفا لياسرة غوشة.

ومن المرجح أن يعين الخصاونة، معتصم السعيدان، وزيرا للمياه والري خلفا لرائد أبو السعود، ومروان الخيطان وزيرا للنقل خلفا لخالد سيف.

كذلك سيشغل أيمن المفلح منصب وزير التنمية الاجتماعية خلفا لبسمة اسحاقات، بالإضافة إلى مها العلي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لطارق الحموري.

وسيكون نبيل مصاروة على رأس وزارة البيئة خلفا لصالح الخرابشة، ومحمد داودية وزيرا للزراعة.

وسيدخل حكومة الخصاونة، محمد سلامة فارس النابلسي وزيرا للشباب خلفا لفارس البريزات والدكتور معن القطامين وزيرا للعمل خلفا لنضال البطاينة.

كما سيعين أحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة خلفا لمثنى الغرايبة.

أما وزارة الصحة، فإن أحد أبرز المرشحين لاستلام حقيبتها هو نذير عبيدات، أو معين الحباشنة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن وزير الخارجية أيمن الصفدي، سيستمر في تأدية مهامه، فيما سيبقى أيضا العسعس وزيرا للمالية، والنعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
رقم : 891591
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