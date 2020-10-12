سيؤول تدعو بغداد إلى تحقيق ’سريع وعادل’ بوفاة مدير شركة ’دايو’

وأفاد بذلك مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية، وقال إن "الوزارة ستقدم بالتعاون مع السفارة دعما إلى أسرة المتوفى جول بارك، مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثته وغيرها".



وتم العثور على مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير، ميتا صباح يوم الجمعة 9 تشرين الأول في مجمع الشركة في البصرة.



وأكدت السلطات العراقية في نتيجة أولية للتحقيق فرضية انتحاره، غير أن بعض النواب العراقيين عبروا عن رفضهم لهذا الاستنتاج.



وأرسلت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق قنصلا إلى موقع الحادث، وتسعى شركة "دايو" للإنشاءات من جانبها أيضا إلى تحديد ملابسات الحادث.