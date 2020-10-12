تشكيل الوفد اللبناني للتفاوض لترسيم الحدود الجنوبية

و أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين ، تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء.



وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن قبل ايام التوصل إلى اتفاق إطار لبدء محادثات غير مباشرة، بعد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، سيمثل فيها الجيش اللبناني بلاده تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.



و من المقرر أن يصل اليوم الى لبنان الموفد الاميركي دافيد شينكر للمشاركة في جلسة الافتتاحية للمفاوضات ترسيم الحدود.