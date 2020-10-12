الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 15:13

الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريباَ

الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريباَ
وأشار الادميرال خانزادي في حديث لوكالة تسنيم إلى أنه يتم كل عام انتاج قدرات قتالية محلية بالكامل، قائلا، سنشهد في نوفمبر ازاحة الستار عن منجزات جديدة للقوة البحرية.

ونوه خانزادي إلى ان مدمرة "دنا" هي إحدى المنجزات المحلية التي سيتم ازاحة الستار عنها، قائلا، حاولنا خلال هذه الاعوام ان نقدم مجموعة دفاعية قيمة يمكنها ان تتمتع بقدرات الابحار في المحيطات.

وأشار قائد القوات البحرية إلى إنه سيتم الكشف عن أول كاسحة ألغام بحرية في نوفمبر ايضاً، مضيفًا، ان هذه السفن هي قدرة جديدة للتعامل مع تهديدات الألغام التي ربما تكون قد لوثت البحر والسواحل والموانئ.

وتابع خانزادي، ان الانجاز المهم الذي نحاول إتمامه في نوفمبر مدمرة "خليج فارس" العملاقة والتي تمتلك القدرة على حمل المروحيات وحمل الطائرات المسيرة أيضاً.

وأشار الادميرال خانزادي إلى القدرات الأخرى لهذه المدمرة، قائلا، تمتلك مجموعة من القدرات الصاروخية والأسلحة ويمكنها البقاء في المحيطات لفترات طويلة ويمكنها أيضاً أن تدور حول الأرض ثلاث مرات دون التزود بالوقود، وهذه القدرة تعني أنه سيتم إرساء استدامة دفاعة وأمنية كبيرة في المنطقة وكل هذا من أجل تحقيق الأمن في البحر لدول المنطقة والعالم.
رقم : 891624
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
الدواء.. سلاح ترامب الجديد ضد إيران
10 تشرين الأول 2020
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
هذه الحملات تندرج ضمن الإستهداف المستمر لفريق المقاومة
9 تشرين الأول 2020
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
القوات المسلحة الإيرانية تلبي نداء القائد
9 تشرين الأول 2020
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
9 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس