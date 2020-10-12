الادميرال خانزادي: إزاحة الستار عن مدمرة ‘‘دنا‘‘ قريباَ

وأشار الادميرال خانزادي في حديث لوكالة تسنيم إلى أنه يتم كل عام انتاج قدرات قتالية محلية بالكامل، قائلا، سنشهد في نوفمبر ازاحة الستار عن منجزات جديدة للقوة البحرية.



ونوه خانزادي إلى ان مدمرة "دنا" هي إحدى المنجزات المحلية التي سيتم ازاحة الستار عنها، قائلا، حاولنا خلال هذه الاعوام ان نقدم مجموعة دفاعية قيمة يمكنها ان تتمتع بقدرات الابحار في المحيطات.



وأشار قائد القوات البحرية إلى إنه سيتم الكشف عن أول كاسحة ألغام بحرية في نوفمبر ايضاً، مضيفًا، ان هذه السفن هي قدرة جديدة للتعامل مع تهديدات الألغام التي ربما تكون قد لوثت البحر والسواحل والموانئ.



وتابع خانزادي، ان الانجاز المهم الذي نحاول إتمامه في نوفمبر مدمرة "خليج فارس" العملاقة والتي تمتلك القدرة على حمل المروحيات وحمل الطائرات المسيرة أيضاً.



وأشار الادميرال خانزادي إلى القدرات الأخرى لهذه المدمرة، قائلا، تمتلك مجموعة من القدرات الصاروخية والأسلحة ويمكنها البقاء في المحيطات لفترات طويلة ويمكنها أيضاً أن تدور حول الأرض ثلاث مرات دون التزود بالوقود، وهذه القدرة تعني أنه سيتم إرساء استدامة دفاعة وأمنية كبيرة في المنطقة وكل هذا من أجل تحقيق الأمن في البحر لدول المنطقة والعالم.