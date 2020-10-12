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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 15:39

موسكو: لم يتم الالتزام بهدنة قره باغ

موسكو: لم يتم الالتزام بهدنة قره باغ
وقال لافروف في اجتماع مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان اليوم الاثنين: "تم الاتفاق على زيارتك منذ فترة طويلة لكنها بالطبع تتم على خلفية الجهود الجادة التي يشارك فيها العديد من أعضاء المجتمع الدولي والجهود المبذولة لفك التوتر في منطقة نزاع ناغورني قره باغ".

وتابع لافروف :"بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين تم التوصل الجمعة والسبت الماضيين، مع شركائنا الأذربيجانيين، إلى اتفاق هام، ولكننا نرى أن هذا الاتفاق لم يتم الالتزام به بشكل كامل والأعمال العسكرية مستمرة".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت الماضي، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وامتدت المباحثات لـ 10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الحالي، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.
رقم : 891629
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