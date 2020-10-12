’قسد’ تنفذ مداهمات واعتقالات باسناد من الطيران الامريكي

قالت ما تسمى "تنسيقيات المسلحين" إن "قسد" وبإسناد من الطيران الامريكي، اعتقلت مساء أمس الاحد، أربعة شبان، بعد مداهمتها قرية المدينة شرقي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وأضاف "تنسيقيات المسلحين" ان الاعتقالات التي نفذتها قوات "قسد" بمساندة الطيران الامريكي جاء بتهمة التعامل مع تنظيم "داعش" الارهابي.



هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي "قسد" الموالين لامريكا و مسلحي "الجيش الحر" الموالين لتركيا ادت الى مقتل واصابة عدد منهم غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.



وكان ما يسمى "التحالف الدولي" ارسل قافلة اسلحة ومعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة عبر معبر الوليد (غير الـشرعي) على الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.



كما وكشفت ما يسمى تنسيقيات المسلحين عن خروج قافلة تضم قرابة الــ 300 نازح من ريف دير الزور كانوا محتجزين لدى "قسد" في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.