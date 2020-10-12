السلطات السورية تكشف حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق

أكد وزيرا الزراعة والإدارة المحلية والبيئة في سوريا محمد حسان قطنا وحسين مخلوف أن الأولوية الآن بعد إخماد الحرائق التي طالت مساحات من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص هي حصر الأضرار وتعويض المتضررين مشددين على أن لجان حصر الأضرار ستنهي عملها خلال أسبوع واحد فقط.





وقال قطنا إنه تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة المحافظ في كل محافظة ولجنة مركزية على مستوى مدير الزراعة والفنيين التابعين له على مستوى كل منطقة إدارية وتشكلت أيضا لجنة من الفعاليات الموجودة فيها إضافة إلى تشكيل عدد كبير من المجموعات على المستوى المحلي لحصر كل الأضرار سواء على المواقع الحراجية أو المنازل أو الأشجار المثمرة.



وبين المهندس قطنا أن هذه اللجان ستبدأ عملها منذ صباح اليوم وأعطيت مهلة أسبوع واحد فقط لإنجاز أعمالها مشيرا إلى أنه سيتم إعداد جداول الأضرار بشكل اسمي على مستوى كل فرد أو كل أسرة لتحديد ماهية الضرر والتدخل الذي سيكون في المستقبل لتعويضه.



وأوضح أن الحرائق ألحقت أضرارا بالمواقع الحراجية وبنسبة كبيرة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وبالخضراوات وبعدد من البيوت البلاستيكية لافتا إلى أن سرعة الرياح الشديدة يوم الجمعة الماضي جعلت الحرائق تتسبب بخسارة 600 هكتار في موقع حراجي واحد كما احترقت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون التي ينتظر محصولها الفلاحون.



وأشار قطنا إلى أن الحصار الشديد الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على سورية تسبب في زيادة عدد الحرائق جراء نقص الآليات اللازمة للتعامل مع الحرائق وتنظيف جوانب الطرقات من بقايا الأعشاب سريعة الاشتعال حيث تسبب الحصار والحرب بتعطل وتضرر جزء منها ما جعل الوزارة تعمل الآن بـ 30 بالمئة فقط من طاقة صهاريج إطفاء الحرائق.



وشدد قطنا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة حاليا لإعادة تأهيل الصهاريج المتعطلة ودعم الحراج بصهاريج وآليات جديدة.



من جانبه قال وزير الإدارة المحلية والبيئة إنه بعد إخماد الحرائق فإن الأولوية التي يتم التركيز عليها حاليا هي تعويض الاضرار بأسرع وقت.



وأشار مخلوف إلى أن الصهاريج التي كانت تعمل على الاطفاء واخماد الحرائق وفاضت عن الحاجة في تبريدها تعمل الآن على نقل مياه الشرب الى المواطنين في المناطق المتضررة ريثما تصلها المياه عبر الشبكات.



بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه تم توجيه كل شركات الكهرباء في سورية بمؤازرة الشركات في طرطوس وحمص واللاذقية مبينا أنه تمت إعادة التغذية الكهربائية في طرطوس وحمص وأن تقدير الأضرار يتم لاحقا.



ولفت الزامل إلى أن الضرر الأكبر كان في محافظة اللاذقية في راس البسيط وبللورين وتمت إعادة 95 بالمئة من التغذية الكهربائية إليها وأن منطقة القرداحة هي الأكثر تضررا وستتم إعادة التيار الكهربائي إليها في نهاية الأسبوع كما سيتم إعفاء هذه المناطق من التقنين حتى إشعار آخر.



من جهته قال وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد إن 24 موقعا تضرر جراء الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس وان القرداحة وبللورين وبعض مواقع رأس البسيط هي الاكثر تضررا مشيرا إلى أنه تم العمل على إصلاح الخطوط المتضررة وضخ المياه باستثناء ريف القرداحة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ وخلال يومين كحد أقصى سيتم ضخ المياه لجميع المناطق.



ولفت رعد إلى أن مياه الشرب متوافرة بنسبة 90 بالمئة وأن المناطق التي تعاني من انقطاع المياه يتم تخديمها بالصهاريج كحل إسعافي ريثما تتم إعادة ضخ المياه لها.