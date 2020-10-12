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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 16:36

%70 من الصادرات الايرانية لدول الجوار

%70 من الصادرات الايرانية لدول الجوار
أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية ان 70 بالمئة من الصادرات الايرانية تم تصديرها في النصف الاول من السنة المالية الجارية (20 مارس- 20 سبتمبر)، للدول المجاورة لايران.


وقال حميد زادبوم اليوم الاثنين، أن نسبة إستحواذ دول الجوار على صادرات ايران شهدت ارتفاعا قياسيا بنسبة 60 بالمئة المسجلة بالسنة المالية السابقة المنتهية 19 مارس/آذار 2020.

ولفت الى أنه وبحسب الدراسات فان ثمة امكانية لتصدير 125 مليار دولار من السلع الى بلدان الجوار الـ 15، التي استوردت بدورها اكثر من 24 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأستطرد أن الصادرات للدول الاعضاء بالاتحاد الاورسي (روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان – قرغيزيا – أرمينيا) تشهد نموا مضطردا رغم ظروف جائحة كورونا.

يشار أن الدول الخمسة عشر المجاورة لايران هي، باكستان وافغانستان وتركمانستان وروسيا وكازاخستان وآذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان.
رقم : 891634
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