وحيت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية "استمرار المعتقل البطل ماهر الأخرس ولأكثر من 75 يوماً إضرابه المفتوح عن الطعام وخوضه ​معركة الأمعاء الخاوية​ رفضاً ل​سياسة​ الاعتقال الإداري الظالمة التي ينتهجها الإسرتئيلي مستهدفاً المئات من أبناء شعبنا في ​الضفة الغربية​ و​القدس​ المحتلتين".



ودانت الامانة العامة ان "تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات ​الأمم المتحدة​ المعنية ب​حقوق الإنسان​ والحريات التي هي مطالبة حكماً بالعمل بكل الوسائل للضغط على الكيان الصهيوني ل​تحقيق​ مطالب المعتقل المشروعة والمحقة وإطلاق سراحه فورا ليعود إلى عائلته حرا طليقا دون قيد أو شرط".



وحيا امين المؤتمر ​قاسم صالح​، "مقاومة الأخرس بجوعه وآلامه، سياسات العدوان والاضطهاد التي تمارس على أبناء شعبنا في كل شؤون حياته، و نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض له الأسير ورفاقه بالسجون، وهو الذي يطالب بحقه المشروع في الحرية وهو مطلب عادل وشرعي وإنساني"، مؤكدا على "وقوفنا الكامل إلى جانب الأسرى الأبطال، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى ومن يعانون سياسات العزل، والمعتقلين الإداريين بمواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، ونجدد مساندتنا ودعمنا بشكل كامل للمعتقل الأخرس".