محافظ البنك المركزي الايراني يلتقي الكاظمي في بغداد

التقى محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي اليوم الاثنين في بغداد، برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وبحث معه سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين.



ويأتي لقاء الكاظمي وعددا من المسؤولين العراقيين بينهم نظيره العراقي في اطار زيارة همتي للعراقي من أجل متابعة الاتفاقات الموقعة في 17 يونيو 2020 بين البلدين، فيما يخص توسيع التعاون الاقتصادي والمصرفي.



واستعرض محافظ البنك المركزي الايراني خلال مباحثاته اليوم ايضا مع نظيره العراقي و وزير المالية العراقيين مطالبات طهران المالية ازاء بيع الطاقة الى بغداد وايضا تفعيل الية التحويلات المصرفية بين البلدين.



يذكر ان همتي والوفد المرافق له وصل صباح اليوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد.