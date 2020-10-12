عون لوجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة..

اكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه اليوم الاثنين الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية.



فاضاف عون وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة لان الأوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التردي.



وكان الحريري أكد من بعبدا أنه مقتنع بأنّ مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الإنهيار وإعادة إعمار بيروت، لافتا الى ان الجميع يُدرك هذا الأمر ويعرف أنّ لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية".



وقال الحريري: أبلغت فخامة الرئيس انني سأرسل وفداً للتواصل مع جميع الكتل السياسية للتأكد بأنها ملتزمة بكل بنود المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس ماكرون.



وتابع: أنا أعتمد على وعي الأفرقاء السياسيين ومواقفي تتطابق مع مواقف الرئيس عون وهذا يشجعني على المضي قدماً بهذه المبادرة".



فاضاف هذه المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهرا معدودة.