الحرس الثوري يقتل 3 ارهابيين شمال غرب ايران

اعلن الحرس الثوري الايراني مقتل 3 ارهابيين وإصابة 3 آخرين في عمليتين ناجحتين ضد الزمر الارهابية في منطقتي كامياران ومريوان شمال غرب البلاد.



اصدرت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية للحرس الثوري بيانا قالت فيه: من خلال الرصد الاستخباراتي والاجراءات العملياتية المعقدة لمقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء (ع) هذا الأسبوع، وفي عمليتين ناجحتين ضد عناصر معادية للثورة وزمر إرهابية في منطقتي كامياران ومريوان، تم قتل ثلاثة إرهابيين وإصابة ثلاثة آخرين حيث تم أسر أحدهم.



واشار البيان الى ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد واجهزة الاتصالات خلال هاتين العمليتين، موضحا ان الارهابي الذي تم أسره من جنسية اجنبية.