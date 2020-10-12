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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 17:34

شماعة "كورونا" وسيلة جديدة للضغط على الشيعة في البحرين

شماعة "كورونا" وسيلة جديدة للضغط على الشيعة في البحرين
وفي هذا الصدد كان ديوان الأوقاف قد حظر إقامة مراسيم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في المراكز الدينية والحسينيات.
 
ومن جهتها أعلنت الداخلية البحرينية عن سلسلة من الإجراءات القانونية بحق المشاركين في مراسيم الأربعين الحسيني، في بيان استفزازي تضمن تهديدات للأغلبية الشيعية في البلاد.
 
وجاء في بيان الداخلية: "في ضوء بيان مجلس الوقف الجعفري وطلبه منع التجمعات في مراسيم الأربعين، تؤکد وزارة الداخلية علی ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذه المناسبة، من خلال استخدام تقنية البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعدم التجمعات في المنازل".
 
وفي سياق متصل قامت الحكومة البحرينية بحظر السفر الى ايران وذلك بعد أن حظرت السفر إلى العراق لإقامة مراسم الاربعين، بينما السفر لازال متاحا إلى دول أخرى فيروس كورونا قد تفشى فيها بشكل أكثر خطورة من ايران والعراق.
 
وتطبيقا لسياسة النظام القمعية قام مجلس الأوقاف الجعفرية في البحرين بحظر مراسيم الاربعين الحسينية إلا عبر البث المباشر على الانترنت.
 
وفي المقابل قامت السلطات البحرينية بإلقاء القبض على رجال الدين والرواديد ، وفي هذا الصدد أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي أن استهداف السلطات البحرينية لرجال الدين والرواديد والرموز العاشورائية ماهو إلى " جريمة شنعاء لاتقل عن تلك التي ارتكبها صدام".
 
واضاف الديهي "إذا كان النظام البحريني يعتقد أنه يستطيع تدمير قيم الثورة الحسينية بهذه الهجمات المروعة على مراسيم العاشوراء والطقوس الإسلامية، فهو واهم".
 
وأكد الديهي "يا من تعيشون في الوهم، لا يمكنكم أن تقاتلوا الحسين وثورته. كل من وقف ضد حسين هو في مزبلة التاريخ اليوم، وأنتم لستم استثناءً".
 
ويشار إلی أنه منذ بداية شهر محرم الحرام، ألقى جهاز الأمن البحريني القبض على أكثر من 10 رواديد وخطباء وقراء بحرينيين بذرائع واهية، من بينها قراءة زيارة عاشوراء وإهانة بني أمية، کما اعتقل مواطنين بتهمة رفع علم الإمام الحسين(عليه السلام) على السطح أو أمام منازلهم.
 
 
 
 
 
 
رقم : 891646
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