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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 17:40

مسؤولون كبار في البنتاغون بالحجر الصحي

مسؤولون كبار في البنتاغون بالحجر الصحي
أخضعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) معظم رؤساء الأركان المشتركة للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقد وضع ستة من أصل سبعة من أعضاء هيئة الأركان المشتركة في الحجر الصحي.

وأكد الجنرال ماري ميلي، أحد الخاضعين للحجر الصحي، بعد حضوره اجتماع الأسبوع الماضي مع نائب قائد خفر السواحل الأدميرال تشارلز راي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، أنه ورؤساء الأركان المشتركة "على اتصال مستمر أثناء وجودنا في الحجر الصحي وتسلسل القيادة لا يزال كما هو".

وكان الجيش الأمريكي واجه فضيحة في وقت سابق من العام الحالي، عندما أصيب أكثر من ألف بحار من حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" بالفيروس واضطرت السفينة إلى الرسو في غوام.
رقم : 891648
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