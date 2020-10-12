ماذا قال النفيسي عن “مستعمرات إسرائيل الجديدة”

شن الأكاديمي والمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، هجوما حادا على المطبعين العرب خاصة في الإمارات والبحرين عقب عقد الدولتين اتفاقيات تطبيع علنية مع الكيان المحتل.ووصف “النفيسي” في تغريدة له بتويتر الدول المطبعة مع الاحتلال الغاشم بأنها صارت مستعمرات جديدة للاحتلال.ودون ما نصه:”التطبيع مع إسرائيل إستعمار جديد. Neocolonialism نتحول على أثره إلى مستعمرات تخدم المصلحه الصهيو – أمريكيه .”وكان النفيسي حذر قبل أيام من أن واشنطن اشترطت على الخرطوم مقابل رفع اسمها من لائحة داعمي الإرهاب، التطبيع مع الاحتلال، وتوطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتخليها عن المياه الإقليمية الخاصة بها في البحر الأحمر، وإنشاء قواعد عسكرية على أراضيه، ونقل قيادة أفريكيون إلى السودان، وإعادة النظر في كل القوانين السودانية، وإبعاد الصين من أي نشاط داخل السودان، واحتكار الأولوية للاستثمارات الأمريكية.وقبل أيام، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي “إيلي كوهين”، إن مزيدا من الدول العربية والأفريقية ستنضم إلى اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” بعد الإمارات والبحرين .