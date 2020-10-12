ايران تعلن استعدادها للتعاون لتسهيل المفاوضات بين اذربيجان وارمينيا

اكد السفير الايراني في باكو عباس موسوي على استعداد ايران للتعاون في سياق تسهيل عملية المفاوضات بين طرفي النزاع في منطقة قره باغ، وفقا للقانون الدولي واحترام وحدة الاراضي والانسحاب من الاراضي المحتلة.



وكتب موسوي في حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين : ان ايران تاسف لنقض وقف اطلاق النار بين اذربيجان وارمينيا، كما تندد باستهداف المدنيين والمناطق السكنية.



واضاف : ان ايران مستعدة لتسهيل عملية المفاوضات بين طرفي النزاع في منطقة قره باغ، وفقا للقانون الدولي واحترام وحدة الاراضي والانسحاب من الاراضي المحتلة.