حملة اعتقالات في السعودية على صلة بالجبري

كشف حساب "العهد الجديد" قيام السلطات السعودية بشنّ حملة اعتقالات جديدة طالت عددا كبيرا من المواطنين على صلة بشكل أو بآخر برجل المخابرات الفار إلى كندا، سعد الجبري.



وقال الحساب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "تم التحقيق مع عدد كبير ممن له علاقة سابقة بسعد الجبري، وبعضهم تم إيقافهم".



وأضاف "كذلك تم اعتقال الأشخاص كافة الذين جرى بينهم وبين سعد الجبري حوالات مالية"، لافتا إلى أن المقاول الذي بنى فيلا للجبري تم اعتقاله أيضا.



وفي أغسطس الماضي، رفع سعد الجبري دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية لدى القضاء الأمريكي، يتهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان بإرسال فرقة لمحاولة اغتياله.



ويقول الجبري: إن السلطات تختطف اثنين من أبنائه دون أي مسوغ قانوني، وتبتزه للعودة إلى المملكة مقابل إطلاق سراحهم.



يذكر أن الجبري عمل مستشارا أمنيا لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قبل أن يغادر المملكة خشية اعتقاله، عقب وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.