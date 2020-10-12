علييف:يجب أن تلعب تركيا دورها في تسوية نزاع قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم، إن اتفاقيات موسكو بشأن قره باغ، تلبي بالكامل مصالح أذربيجان.



وأضاف في مقابلة مع قناة Haber Global التلفزيونية التركية، أن الوثيقة المعتمدة في موسكو، "تحتوي على لحظات سياسية مهمة جدا".



وتابع علييف:"الوثيقة التي تم تبنيها في موسكو تلبي مصالحنا بالكامل. لأنها أولا وقبل كل شيء تنص على تبادل جثث القتلى والأسرى، وهو ما أراده الجانب الأذربيجاني منذ البداية، بينما اعترضت عليه أرمينيا".



صرح بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، هناك لحظات سياسية مهمة للغاية، بما في ذلك بند حول إعادة المفاوضات الجوهرية على أساس المبادئ الأساسية للتسوية، والتي تنص على تحرير الأراضي المحتلة في أذربيجان وعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم السابقة، وكذلك ثبات شكل المفاوضات".



وشدد رئيس أذربيجان، على ضرورة لعب تركيا لدور نشيط في تسوية نزاع قره باغ.

وقال علييف:"هذا هو موقفنا. يجب أن تلعب تركيا بالتأكيد دورا نشطا في التسوية السياسية للنزاع".