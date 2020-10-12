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الاثنين 12 تشرين الأول 2020 ساعة 23:20

صنعاء: جاهزون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بالموعد المحدد

صنعاء: جاهزون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بالموعد المحدد
أكد رئيس اللجنة اليمنية للأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الاثنين، استكمال كل الإجراءات والتحضيرات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما قبل تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وقال المرتضى في تغريدة لهُ "نحن جاهزون لتنفيذ اتفاق التبادل في الموعد المحدد بنسبة 100% ونأمل أن يكون استعداد الطرف الآخر بنفس المستوى".

يشار إلى أن رئيس لجنة الأسرى أكد في السابع والعشرين من الشهر المنصرم أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاق السويد يعد خطوة هامة لكسر مياه الجليد بعد 4 جولات من التفاوض في ملف تبادل الأسرى.

وأوضح أن الخطة التنفيذية يشرف عليها الصليب الأحمر وستبدأ يوم 15 أكتوبر وستكون عبر الطيران من الرياض وعدن ومأرب إلى صنعاء والعكس، مؤكدًا على الجاهزية لتنفيذ كل اتفاق السويد بشأن الأسرى ولدينا الدعم الكامل من القيادة لصفقة كاملة لكن الطرف الآخر غير مستعد لتوسعة الصفقة أو إتمامها.

وتشمل الصفقة التي وقع عليها الطرفان برعاية الأمم المتحدة الإفراج عن ٦٨١ من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل ٤٠٠ من الطرف الآخر بينهم ١٥ سعوديا و٤ سودانيين.
رقم : 891721
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