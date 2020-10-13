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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 10:53

قلي زادة: تصعيد النزاع بـ‘‘قرة باغ‘‘ فتنة أمريكية- صهيونية

قلي زادة: تصعيد النزاع بـ‘‘قرة باغ‘‘ فتنة أمريكية- صهيونية
اعتبر نائب قائد فيلق "عاشوراء" للحرس الثوري العميد اصغر عباس قلي زادة تصعيد النزاع بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول قضية قرة باغ فتنة اميركية صهيونية جديدة في المنطقة.

وقال العميد عباس قلي زادة في تصريح ادلى به ،أمس الاثنين، حول الاشتباكات الاخيرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا: ان هذه فتنة جديدة لاميركا والكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة.

واكد نائب قائد فيلق "عاشوراء" ان سياسة إيران بشان النزاع بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ تتمثل في إدانة الاحتلال وقال: ان هدف الجمهورية الإسلامية الايرانية هو حل هذا الصراع في المنطقة سلميا.

وفي جانب آخر من حديثه اعتبر ان هدف الأعداء منذ صدر الإسلام حتى اليوم هو مواجهة الإسلام وأضاف: ان العدو استخدم مختلف الاحابيل لمواجهة هذا النظام الشعبي.

ولفت الى أن أعداء الإسلام والثورة لا يترددون لحظة في ضرب الجمهورية الإسلامية الايرانية وقال: ان الهدف الاساس للأعداء في الوقت الحاضر هو اثارة التفرقة في البلاد.
 
رقم : 891791
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