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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 11:15

اصابة وأضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد

اصابة وأضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد
قالت وسائل إعلام عراقية ،مساء أمس الاثنين، إنه سمع دوي انفجار عنيف وسط العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة شخص ونقل على أثرها إلى المستشفى"، وفقا لوكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وكانت السلطات العراقية، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "شخصا قتل نتيجة انفجار منزل مفخخ في محافظة الأنبار غربي العراق".

وشهدت العراق خلال الشهر الماضي تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق.

كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا تستهدف أغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.
رقم : 891796
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