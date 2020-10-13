نمكي: إيران تصارع كورونا مكتوفة الأيدي بسبب الحظر الأمريكي

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: بعد 50 يوما من تفشي وباء كورونا خفضنا معدل الوفيات اليومي الى 30 شخصا، مضيفا ان الاوروبيين الذين أبتلوا بكورونا بعد إيران، فهموا لاحقا كيف ان إيران تصارع الوباء مكتوفة الايدي بسبب الحظر الامريكي.



وأ مراسم تبرع وزارة النفط بـ 141 جهازا للتنفس الصناعي لمرضى كرونا لتزويد المستشفيات في المناطق النفطية بالبلاد، اوضح سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء ان وزارة النفط كانت منذ بداية الجائحة الى جانب وزارة الصحة الامر الذي يستحق الشكر والتقدير الكبير.



واشار الى ان وزارة النفط ومصانع البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الحظر لكنها مع ذلك تبذل كل ما بوسعها لخدمة ومساعدة المواطنين.