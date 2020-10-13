اجتماع للوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، في حضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، اجتماعا للوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى غدا التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية.



هذا الاجتماع جاء قبل 24 ساعة من بداْ المفاوضات في مقر قيادة القوات الدولية في منطقة الناقورة علي الحدود لبنانية مع فلسطين المحتة.



ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية الموفد الأميركي ديفيد شنكر .



وكان قد شكل أمس الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات الناقورة لترسيم الحدود الجنوبية برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين و العقيد الركن البحري مازن بصبوص و عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط و الخبير نجيب مسيحي .



وفيما يتعلق بالمفاوصات التقى الرئيس اللبناني ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عشيّة المفاوضات من أجل ترسيم الحدود الجنوبيّة.