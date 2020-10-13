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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 12:54

استطلاع: المستوطنون يفضلون فوز ترامب على منافسه بايدن

استطلاع: المستوطنون يفضلون فوز ترامب على منافسه بايدن
أعرب نحو ثلثي من المستوطنين الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجري لحساب قناة "i24news" حول الانتخابات الأميركية الوشيكة، عن أملهم في أن يفوز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب لعلاقته القريبة جدا من كيان الاحتلال.

وابدى نحو نصف المشاركين في استطلاع الرأي خشيتهم من تراجع العلاقات -الامريكية الإسرائيلية- في حال فاز في الانتخابات الامريكية المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ان نسبة عالية للغاية من المستوطنين يتابعون مجريات الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة إذ قال نحو نصف المستطلعة آراؤهم انهم يتابعون ما يجري في هذا الشأن عن كثب، بينما قال قرابة 40% انهم مهتمون بصورة عامة.

واليكم اهم ثلاثة أسئلة وردت في الاستطلاع تتعلق بموقف المستوطنين من الانتخابات الامريكية:

وردا على سؤال ما مدى اهتمامك أو متابعتك عن كثب للأحداث التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟، أجاب 48.1% بأنه "مهتم للغاية" بينما قال 39.7٪ انه "مهتم إلى حد ما"، فيما قال 9.0% انه "غير مهتم جدًا". وقال 2.8% انه "غير مهتم على الإطلاق"، واما 0.3% فقالوا اجابوا "لا أعرف".

وعند سؤال أي مرشح للرئاسة الأمريكية تعتقد أنه سيكون أفضل للكيان الإسرائيلي؟ قال نحو ثلثي المشاركين وتحديدا 63.3% بأنهم يرون دونالد ترامب هو الافضل بينما قالف 18.8% منهم بأن الافضل هو جو بايدن. وقال 10.4% انه لا يرى اي فرق بينهم وان كلاهما جيد لهم، فيما اجاب 4.4% بأنهم لا يعرفون الاجابة، ويرى 3.1% ان لا أحد منهما جيد لاسرائيل.

واما عن السؤال القائل: يعتبر نتنياهو مقربًا بشكل خاص من ترامب. إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا، هل تعتقد أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة سوف تتضرر؟ فقد اجاب 50.9% بنعم بينما قال 43.5% بكلا وقال 5.6% لا اعرف.
رقم : 891819
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