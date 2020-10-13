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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 14:13

البحرين تدشن قريبا خطا بحريا مع الكيان المحتل

البحرين تدشن قريبا خطا بحريا مع الكيان المحتل
من المقرر أن تدشن البحرين خطا بحريا مباشرا مع كيان الإحتلال، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريبا من ‎"ميناء خليفة بن سلمان" في ‎البحرين، إلى "ميناء ‎حيفا".

ونقلت عن "عيدني سيمكين" مدير عام شركة "MSC Israel" (شركة شحن إسرائيلية خاصة) إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل".

والإثنين، دشنت الإمارات وسلطات الاحتلال خطا بحريا، بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء "جبل علي" في دبي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن "خطا بحريا جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتوجات إسرائيلية، إلى الموانئ الإماراتية".

وأضافت" "تبحث إسرائيل مع كل من الامارات والسعودية والأردن، إنشاء خط سكة حديد، ليربط ميناء حيفا مع دولة الامارات"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد أعلن أمس أن وفدا إماراتيا سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، ردا على زيارة وفد إسرائيلي إلى أبوظبي الشهر الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الوفد الإماراتي سيضم وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأضافت إن "مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية "آلون أوشفيز"، سيترأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى دولة الإمارات، لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين".
رقم : 891836
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