خلايا’داعش’ تظهر مجددا في مناطق ’قسد’ شمال سوريا

أفادت ما يسمى "تنسيقيات المسلحين" ان خلايا "داعش" الارهابية عادت للظهور مجدداً، وفرضت مبالغ مالية على عدد من المدنيين في مناطق سيطرة "قسد" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



وقالت "تنسيقيات المسلحين"، "إنّ تلك الخلايا هددت من تمّ تبليغهم بدفع مبلغ "الزكاة" بالقتل في حال امتنعوا عن دفعها".



ونقلت التنسيقيات عن "مصادر محلية" قولها، "إن بلدة الدحلة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية تهديد أكثر من 20 منزل بضرورة دفع أصحابها للمبالغ المالية المحددة، ومعظمهم من الذين يعملون بتجارات مختلفة".



وأكدت "المصادر"، "أن خلال داعش قامت بتحصيل قسم كبير من المبالغ من المدنيين في بلدة الدحلة بعد إنذارهم بوضع ورقة على باب منازلهم تتضمن المبلغ المراد دفعه مع الختم الخاص بداعش".



وأضافت التنسيقيات، "أن ظهور خلايا داعش شرق الفرات لم يقتصر من أجل فرض "الزكاة"، بل شهد عودة ما يسمى "جهاز الحسبة" بعض الأحيان، حيث تم تهديد عدد من النساء في بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بالالتزام باللباس "الشرعي".



وتحدثت التنسيقيات "بأن خلايا داعش قامت بإطلاق النار في الهواء بجانب مجموعة من النساء قرب المركز الثقافي في بلدة البصيرة، والطلب منهن وضع النقاب في إشارة إلى استهدافهن حال عدم التزامهن بالمطلوب".



وأشارت التنسيقيات، "إلى تكرار ظهور مسلحين من خلايا داعش في البصيرة أثناء وقت صلاة الجمعة وأمر أصحاب المحلات بالإغلاق".