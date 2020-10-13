الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 14:27

اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا

اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وضع جميع امكانيات الحرس الثوري ومنشآته الطبية لمساعدة الكادر العلاجي في ايران لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

عقد صباح اليوم الثلاثاء عبر تقنية الارتباط المرئي (فيديو كونفرانس) القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اجتماعا مع قادة الفيالق، وقائد منظمة التعبئة، ورئيس جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية.

وهذا الاجتماع الأول للاستماع الى التقارير حول الاجراءات التي اتخذها الحرس الثوري بعد المرسوم الأخير الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة الى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بتوفير الطاقة الاستيعابية القصوى للمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح القائد العام للحرس الثوري، على هامش الاجتماع، أنه بناءً على توجیهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، تم في الأيام الماضية الابلاغ عن مهمة جديدة بمشاركة أقصى قدر من جميع امکانیات ومنشآت القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري.

واضاف: بناءً على هذا المرسوم المبارك، نحن ملتزمون بتوفير جميع القدرات والمرافق الطبية التابعة للحرس الثوري بما في ذلك المستشفيات الثابتة والمتنقلة، ومرافق إنتاج وتوزيع الکمامات والحزم الصحية، والمشاركة في فحص وتعبئة المجتمع الطبي لمساعدة الكادر العلاجي المضحي والمتفاني.

واردف القائد العام للحرس الثوري: أننا نحاول استخدام جميع امکانیات المستشفيات وقدرات التعبئة الأخرى من اجل تحقیق هذا الهدف المهم، مضیفا: بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يتم تقديم المساعدات الانسانية وتوزيع الحزم المعيشیة بشكل مستمر بهدف الحد من مشاكل المواطنين الذين يعانون من فیروس کورونا او غیره.

وتابع اللواء سلامي قائلا: أننا حولنا المرسوم المبارك للقائد العام للقوات المسلحة إلى مهمة، وسننفذها بكل ما أوتينا من قوة، مضيفا: نعتزم استخدام كل هذه القدرات وتعبئتها بشكل منتظم بترتيبات جديدة لوضعها في خدمة اللجان الوطنية والمحلية في المحافظات لمكافحة كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وأكد اللواء سلامي في الختام على الحاجة إلى التنفيذ الصارم للتعليمات الصحية من قبل جميع المواطنين، اذ إن كسر سلسلة الاتصال هو الطريقة المنطقية والفعالة الوحيدة لمنع استمرار تفشي وباء كورونا.
رقم : 891841
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس