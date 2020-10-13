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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 14:28

روحاني: لتطوير التعاون مع اتحاد اوراسيا الاقتصادي

روحاني: لتطوير التعاون مع اتحاد اوراسيا الاقتصادي
 أعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي ( روسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وأرمينيا وكازاخستان)، خطوة اقتصادية هامة ستخدم بدورها الانتاج وتوفير السلع لبعض هذه البلدان.


وقال روحاني في اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة اليوم الثلاثاء، أنه ورغم أن الحظر الاميركي فرض أوضاعا صعبة للتعاملات الاقتصادية الا أنه عبر الجهود المبذولة فان الافادة من الارصدة المجمدة في الخارج تشهد زيادة مضطردة ويتم تخصيصها لتوفیر السلع الاساسية وسد احتياجات قطاع الانتاج.

وجاء ذلك عقب استعراض محافظ البنك المركزي الايراني في الاجتماع تقريرا حول الجهود المبذولة لاستخدام أرصدة النقد الاجنبي في الخارج، حيث أشار عبدالناصر همتي الى الاتفاق مع المسؤولين العراقيين في زيارته أمس الاثنين لبغداد بهذا الخصوص، مؤكدا وجود محاولات واسعة للوصول للارصدة الايرانية بمختلف البلدان والتوصل لانفراجات مفيدة بهذا الجانب.

كما أعتبر الرئيس روحاني تطوير التعاون مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي على خلفية موقع ايران من حيث الترانزيت،خطوة اقتصادية هامة ستخدم بدورها الانتاج وتوفير السلع لبعض هذه البلدان.
رقم : 891842
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