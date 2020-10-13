تسجيل254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه بوفاة 254 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 29 الفا و70 شخصا، وان 30 محافظة صنفت ضمن اللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.



واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4108 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى508 الفا و389 حالة لغاية الان بينهم 4570 شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ411 الفا و840 شخصا حتى اليوم.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة،ان 4 ملايين و369 الفا و622 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.