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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 14:40

فرنجية: سنسمي الحريري في أي استشارات نيابية

فرنجية: سنسمي الحريري في أي استشارات نيابية
قال رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية انه سيسمي الحريري في أي استشارات نيابية ويدعم المبادرة الفرنسية.

لفت رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، بعد لقائه وفد "​كتلة المستقبل​" في ​بنشعي​، إلى "أنّناأكّدنا أنّنا سنسمّي رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في أيّ استشارات نيابية، ونحن ندعم المبادرة الفرنسية كما صدرت في قصر الصنوبر"، مشيرًا إلى "أنّنا نثق بحكمة الحريري ووطنيّته، وهو عروبي ومنفتح بامتياز، واجميع يحبّه".

وتمنّى أن "يجري ​تأليف الحكومة​ بانسيابيّة، فتدوير الزوايا يتطلّب تعاونًا من الجميع"، مذكّرًا بـ"أنّني أصلًا كنت قد رشّحت الحريري أمام الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في قصر الصنوبر، ولا زلت على موقفي".وشدّد على "أنّنا مع الانفتاح وضدّ ديمقراطيّة الطوائف"، مركّزًا على أنّ "المطلوب حكومة كفاءات تترأسّها شخصيّة مناسبة لتنفيذ الورقة الفرنسيّة".

في سياق متّصل، أوضح فرنجية في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لم نسلّم وفد "كتلة المستقبل" أي لائحة بأسماء وزارء، لكنّنا منفتحون على النقاش حول أي اسم".

وأكّد أنّ "النوايا الحسنة موجودة ولا شيء يمنع من أن نصل إلى حلّ وأن يجلس كلّ الأفرقاء مع بعضهم البعض ويفصحون عن مخاوفهم ومطالبهم، لأنّ الأولويّة إنقاذ البلد".
رقم : 891847
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