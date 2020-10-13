الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 14:58

زنغنه : انتاج النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب كورونا

زنغنه : انتاج النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب كورونا
قال وزير النفط الايراني "بيجن زنغنه" ان انتاج النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب جائحة كورونا.

واضاف زنغنه اليوم الثلاثاء خلال مراسم اهداء 141 جهازا للتنفس الصطناعي الخاص بمرضى كورونا: ان الكادر الصحي الايراني هو اليوم مرفوع الرأس امام الشعب الايراني لما قدمه ويقدمه من خدمات في هذا الشأن .

واوضح ان وزارة النفط كانت الاولى وبسبب حساسية نشاطاتها لم تقم بتعطيل العمل في المجالات النفطية، مؤكدا انه اذا لم يتم انتاج النفط فلا يمكن توليد الكهرباء ومياه الشرب .

وصرح انه لم يتوقف انتاج النفط حتى ليوم واحد بسبب كورونا ولايمكن تعطيله لاهميته بالنسبة للقطاعات الاخرى .

وقال زنغنه ان الغذاء والدواء هو للشعب ولكن امريكا تعلن انها لن تستهدف الشعب !.

واشار وزير النفط الى انتاج وزارته لمواد التعقيم والتعفير وقال نحن مستعدون لتقديم المساعدة في جميع المجالات لتقليل الضغوط على الشعب .

يذكر ان وزارة النفط قامت باهداء 141 جهازا تنفسيا خاصا بمرضى كورونا الى المستشفيات الواقعة في المناطق النفطية في جميع انحاء ايران.
رقم : 891852
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس