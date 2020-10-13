مواجهات مع الاحتلال واعتداءات جديدة بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اقتحام جنود الاحتلال مدنا فلسطينية واعتقالهم فلسطينيين، إضافة إلى مواصلة المستوطنيين اعتداءاتهم.



وسرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في قرية الجعبة جنوب غربي مدينة بيت لحم، وكسروا أغصان بعض أشجارها.



وقال رئيس مجلس قروي الجبعة "ذياب مشاعلة" إن "مزارعي القرية اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في أراضيهم المحاذية لمستوطنة بيت عاين، على مساحة تصل إلى حوالي 100 دونم، إضافة إلى تكسير أغصان بعض الأشجار".



وأضاف مشاعلة أن أصحاب الأرض كانوا يحاولون دخولها، إلا أن الاحتلال كان يتذرع بضرورة حصولهم على تصريح خاص، وعندما سمح لهم وتوجهوا يوم أمس، اعتدى المستوطنون عليهم، وقاموا بإخراجهم تحت تهديد السلاح.

ولفت إلى أن المستوطنين يقومون كل عام بنفس السيناريو تحت تغطية من قبل قوات الاحتلال، بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ومن ثم سرقة المحصول.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأسير المحرر محمد صالح شتيوي (32 عاما)، وفتشت منازل عدة في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية‫.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، واعتقلت 4 فلسطينيين.



واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني محمد الصالحي، عقب دهم منزله في مخيم قدورة للاجئين المتاخم لمدينة رام الله، وسط اندلاع مواجهات في المخيم، دون وقوع إصابات، إلى جانب اعتقال محمد منير خلة وداود رفيق الدعبوبي من مخيم الجلزون شمالا، وأنس مفارجة من قرية بيت لقيا غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران، وهما سمير مكحول ومحمد أبو خليل من بلدة عتيل، إلى جانب الشاب محمد خرويش من المخيم.



وفي مدينة الخليل، استدعت قوات الاحتلال الثلاثاء، فلسطينيا ونصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل المدينة، وداهم الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، وسلمت المواطن محمد ياسر مسالمة بلاغا لمراجعة مخابراتها.



ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفرق الديك، وجبل كرباج، وعلى مدخل الخليل الشمالي وجسر حلحول، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هويات الفلسطينيين.