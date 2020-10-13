الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 17:36

برلماني ايراني: سنرد على أي عدوان بقوة وحزم

برلماني ايراني: سنرد على أي عدوان بقوة وحزم
أكد نائب رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية عباس مقتدائي ان القوات المسلحة سترد بقوة وحزم على أي عدوان ينال من حدود البلاد.

واشار عباس مقتدایی خوراسكاني، في تصريح صحفي، الى التقدم الناجز في قطاع الصناعات الدفاعية والصاروخية، موضحاً: ان البرنامج الدفاعي الايراني يعود الى مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) والاعوام التالية وتطور بالتكافؤ مع الحظر والضغوط حيث جعل البلاد قادرة على مواجهة مختلف الازمات.

ونوه الى ان الصناعات الدفاعية والمعدات والتقنيات والابتكارات باتت تتماشى مع التقدم الحديث وفي الشؤون التي لم يتم الاعلان عنها تستخدم أثناء الازمات الا ان جميعها ذات طبيعة دفاعية وردعية حيث ان العقيدة العسكرية تصب في سياق تعزيز البنى الدفاعية للشعب الايراني لتعزيز السلام والاستقرار على صعد البلاد والمنطقة وخارجها.

ولفت الى ان تصريحات الاميركيين غير المقبولة يعود سببها الى جهلهم ازاء القدرات الدفاعية الايرانية.

ووصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بالبلد المقتدر والحافظ للسلام والامن لذلك تسعى الى توطيد علاقات الصداقة على مختلف الصعد الدولية والاقليمية لاسيما مع الجوار.

ونوه الى اعداد سيناريوهات عديدة في البلاد لمواجهة مختلف الظروف، "وقادرون على توجيه صفعة قاصمة للمعتدين ومواجهة اي عدوان على مختلف المستويات".

وأكد ان ايران قادرة بتنفيذ ماتعد به على الصعيد العملي وكنموذج على ذلك قطع أيادي داعش في المنطقة من قبل الشهيد قاسم سليماني.

وشدد ان أجزاءً من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات الدفاعية ماتزال غير معلنة.
رقم : 891864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس