تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا بفلسطين المحتلة

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3107 إصابة بفيروس "كورونا" في الأراضي المحتلة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت صحة الإحتلال، أن254 حالة تحت أجهزة التنفس، فيما ارتفعت اعداد الوفيات إلى 2032 حالة، بزيادة 16 حالة منذ أمس.



وأشارت إلى أن 826 حالة في مرحلة الخطر، وأن 116 مريضا دخلوا صباح اليوم في مستشفى هداسا عين كارم في جناح، وأن 58 منهم في حالة حرجة، و21 منهم يتنفسون عبر أجهزة التنفس.



ويناقش "كابينت الكورونا" في حكومة الاحتلال المرحلة الأولى من تخفيف الاغلاق، وبما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال وأماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، والحدائق وشواطئ البحر، وفق قناة "كان" العبرية.