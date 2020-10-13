خطوات مابعد التطبيع.. البحرين تدشن خط بحري مع الكيان الصهيوني

ونقلت الإذاعة عن مدير عام شركة الشحن البحرMSC Israel ، عيدني سيمكين، قوله إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل".



والإثنين، كانت قد دشنت الإمارات وسلطات الاحتلال خطا بحريا، بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء "جبل علي" في دبي.



وهذه أول شحنة تصل عبر البحر من الإمارات إلى "إسرائيل"، بعد توقيعهما اتفاق تطبيع العلاقات، منتصف الشهر الماضي.



وبحسب مصادر، فإن السفينة حملت 15 حاوية تمت تعبئتها في الإمارات وتم استيرادها إلى ميناء حيفا، وشملت بضائع بينها الحديد، معدات إخماد نيران، معدات تنظيف ومهدات إلكترونية.



والجدير بالذكر أنه سيصل مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى البحرين الأحد المقبل، في رحلة جوية مباشرة، من مطار بن غوريون، إلى المنامة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع المخزئ بين الطرفين.



وبحسب موقع صهيوني إنه "من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش".



وتابع الموقع: "الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة تطبيع العلاقات بين الطرفين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه".



وكان الاحتلال الإسرائيلي، وكل من الإمارات والبحرين قد وقعتا إعلانا لتطبيع العلاقات في واشنطن يوم 15 من الشهر الماضي.



وتكون بذلك قد ضربت أنظمة التطبيع نداء الشعوب العربية والاسلامية الغاضبة، عرض الحائط، وواصلت سيناريو التطبيع بمراحل جديدة كتبادل التعاون التجاري والسياسي وغيرها من الخطوات الأخرى.







