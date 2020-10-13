منظمة التحرير: ضرورة تعزيز أي فرصة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني

شدد أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي على ضرورة تعزيز أي فرصة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني.



وخلال مقابلة خاصة مع قناة العالم وصف صالحي الانقسام الحالي بأنه يمثل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني.



وقال الصالحي: "واجبنا أن نعزز هذا الاتجاه ونحرص على أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الانقسام، ويبقى مدى استعداد كل الأطراف لذلك، وهذا ما نحاول أن نضغط باتجاهه، سنبذل كل جهدنا من أن يؤدي ذلك الجهد إلى إنهاء الانقسام، وفي حال عدم التقدم فيي هذا يجب أن يتحمل أي طرف مسؤول عن ذلك هذه المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ."