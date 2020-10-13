طرابلس: البيئة جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي جامع

أعلن وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن "البيئة جاهزة الآن لإعلان اتفاق سياسي جامع"، مشيرا الى أن "نتائج اللقاءات الخارجية بين الفرقاء، خير دليل على ذلك".



وخلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو، اعتبر باغاشا أنها "فترة تاريخية لليبيا"، مؤكدا تطلع بلاده إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كل المجالات خصوصا الخدمية. والمواطنون يتطلعون إلى "قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان، بعيدا عن أي جهوية أو مناطقية".



وتشهد الفترة الأخيرة حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، يتمثل في حوارات لأطراف الصراع استضافتها عدة دول في المغرب ومصر وسويسرا ومالطا، إضافة إلى حوار مرتقب أواخر الشهر الجاري في تونس.



وتناقش تلك الحوارات مسارات عدة للحل، منها الدستوري والسياسي والعسكري.