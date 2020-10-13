مدير مطار صنعاء يؤكد جهوزية المطار لاستقبال الأسرى المحررين

أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف اليوم الثلاثاء، جهوزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الأسرى المحررين.



وأوضح الشايف في تصريح للمسيرة أن إدارة المطار تعمل على تنظيم استقبال يليق بالأسرى المحررين الذين سيصلون يوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استقبال شعبي ورسمي لهم فور وصولهم.



وأضاف "هناك دفعتين لوصول الأسرى المحررين، يوم الخميس أول دفعة بحدود 480 أسير، ويوم الجمعة سيصل 200 أسير في الدفعة الثانية".



ولفت إلى أن وصول طائرات الأسرى المحررين يوم الخميس سيكون على الشكل التالي: رحلتين في الفترة الصباحية، ورحلتين بعد الظهر.



وتابع "وصول طائرات الأسرى المحررين يوم الجمعة سيكون عن طريق رحلتين، إضافة لوصول وفود الصليب الأحمر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ الجسر الجوي الطبي، وحتى الحالات المرضية الـ 30 التي تم إسعافها بقوا عالقين في الأردن لأكثر من 7 أشهر.



وأكد مدير مطار صنعاء أن أكثر من 30 ألف مريض ينتظرون المصير المجهول للجسر الجوي الطبي، أما الحالات التي بحاجة للعلاج فهي أكثر من 350 ألف مريض يتوفى منهم أكثر من 25 مريضا يوميا.



واختتم قائلا "نعاني في مطار صنعاء من قلة الإمكانيات بسبب عدم توفر المشتقات النفطية وناشدنا المجتمع الدولي دون أن نصل لأي نتيجة".