الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 18:58

مدير مطار صنعاء يؤكد جهوزية المطار لاستقبال الأسرى المحررين

مدير مطار صنعاء يؤكد جهوزية المطار لاستقبال الأسرى المحررين
أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف اليوم الثلاثاء، جهوزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الأسرى المحررين.

وأوضح الشايف في تصريح للمسيرة أن إدارة المطار تعمل على تنظيم استقبال يليق بالأسرى المحررين الذين سيصلون يوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استقبال شعبي ورسمي لهم فور وصولهم.

وأضاف "هناك دفعتين لوصول الأسرى المحررين، يوم الخميس أول دفعة بحدود 480 أسير، ويوم الجمعة سيصل 200 أسير في الدفعة الثانية".

ولفت إلى أن وصول طائرات الأسرى المحررين يوم الخميس سيكون على الشكل التالي: رحلتين في الفترة الصباحية، ورحلتين بعد الظهر.

وتابع "وصول طائرات الأسرى المحررين يوم الجمعة سيكون عن طريق رحلتين، إضافة لوصول وفود الصليب الأحمر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ الجسر الجوي الطبي، وحتى الحالات المرضية الـ 30 التي تم إسعافها بقوا عالقين في الأردن لأكثر من 7 أشهر.

وأكد مدير مطار صنعاء أن أكثر من 30 ألف مريض ينتظرون المصير المجهول للجسر الجوي الطبي، أما الحالات التي بحاجة للعلاج فهي أكثر من 350 ألف مريض يتوفى منهم أكثر من 25 مريضا يوميا.

واختتم قائلا "نعاني في مطار صنعاء من قلة الإمكانيات بسبب عدم توفر المشتقات النفطية وناشدنا المجتمع الدولي دون أن نصل لأي نتيجة".
رقم : 891885
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس