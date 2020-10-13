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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 18:59

جهانغيري: على البنك المركزي توفير موارد النقد الأجنبي لقطاع الإنتاج

جهانغيري: على البنك المركزي توفير موارد النقد الأجنبي لقطاع الإنتاج
قال النائب الأول للرئيس الايراني إن على البنك المركزي التركيز على موضوع توفير موارد النقد الأجنبي التي يحتاجها قطاع الإنتاج ووضع استراتيجيات لتوفير النقد الأجنبي اللازم للمواد الخام لقطاع الإنتاج.

واعتبر إسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية ، في اجتماع لمجموعة العمل لإزالة العوائق أمام قفزة الإنتاج ، ان تحفيز الطلب في السوق هو أحد الاحتياجات الأساسية لقطاع الإنتاج ، وقال انه يجب اتخاذ التدابير والاليات اللازمة نظير منح تسهيلات الشراء للمستهلكين لتمهيد الارضية لتحفيز الطلب في السوق وبالتالي ازدهار وحدات الإنتاج.

كما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أهمية دور وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في تحقيق قفزة الإنتاج ، ودعا الجهاز التنفيذي للعب دور أكثر فاعلية في تمويل قطاع الإنتاج من خلال التخطيط الدقيق، مع الحفاظ على الإيرادات الحكومية.

كما اعتبر توفير موارد النقد الأجنبي التي يحتاجها قطاع الإنتاج من ضرورات تحقيق قفزة الإنتاج ، وأضاف: على البنك المركزي التركيز على توفير موارد النقد الأجنبي التي يحتاجها قطاع الإنتاج ، ووضع استراتيجيات لضمان النقد الأجنبي اللازم لتوفير المواد الخام المطلوبة لقطاع الإنتاج.

وأشار جهانغيري إلى طلب وزارة الصناعة والمعادن والتجارة اعطاء الاولوية لتخصيص جزء من الموارد المصرفية لأولويات قطاع الصناعة والتعدين وقال إن تخصيص التسهيلات والموارد المصرفية للقطاعات ذات الأولوية والمحركة يمكن أن يؤدي إلى ايجاد حركة في سائر المجالات الصناعية وبالطبع يجب أن تلتزم الوحدات الإنتاجية التي تستفيد من هذه التسهيلات ذات الأولوية بزيادة الإنتاج وعلى الجهاز المصرفي تقديم تقرير أداء عن 50 ألف مليار تومان من التسهيلات المصرفية المخصصة لهذه الوحدات الإنتاجية.
رقم : 891886
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