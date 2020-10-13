الاراضي المحتلة .. إصابة 50 مستوطنا بوباء جديد!

أصيب اليوم الثلاثاء، 50 مستوطنا في فلسطين المحتلة بمرض الفئران، وفق وزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي.



وأفادت صحة الاحتلال، بأن نسبة كبيرة من المرضى أصيبوا بعد زيارتهم الجداول المائية في الشمال، حسبما أوردته القناة السابعة العبرية.



وأوضحت أنه بعد التحقيقات الوبائية التي أجريت، يبدو أن المصابين تعرضوا للمياه الجارية في عدة جداول في الشمال.



ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت صحة الإحتلال، اليوم، تسجيل 3107 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين المحتلة، خلال 24 ساعة الماضية.