الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 21:10

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي في حال لم يحترم شراكتها

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي في حال لم يحترم شراكتها
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو ستضطر إلى التوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.

وقال لافروف: "المسؤولون عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت".

وأضاف: "خاصة وأن، أورسولا فون دير لاين، تقول: إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل... فليكن لهم إذا ما أرادوا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي خلال العرض التقديمي عبر الإنترنت لتقرير "المدينة الفاضلة لعالم متنوع: كيف يستمر التاريخ"، لنادي "فالداي" الدولي للحوار.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية الثلاثاء، أن لافروف شدد أثناء محادثاته مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، على أن "تأجيج النعرات المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي واختلاق مضايقات جديدة في علاقاته مع روسيا تحت ذرائع مصطنعة لا يخدم استقرار الوضع في أوروبا".

وأشار لافروف، إلى أن "الأساس الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه هذه العلاقات هو المساواة واحترام المصالح المتبادلة، وهذا يعني ضرورة، أن تتخلى بعض الدول التي تحدد مسار الأمور في الاتحاد الأوروبي عن محاولاتها التصرف انطلاقا من الشعور بتفوقها وتعترف بعدم وجود بديل عن حوار نزيه يعتمد على الحقائق".
رقم : 891906
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس