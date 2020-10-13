روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي في حال لم يحترم شراكتها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو ستضطر إلى التوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.



وقال لافروف: "المسؤولون عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت".



وأضاف: "خاصة وأن، أورسولا فون دير لاين، تقول: إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل... فليكن لهم إذا ما أرادوا".



وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي خلال العرض التقديمي عبر الإنترنت لتقرير "المدينة الفاضلة لعالم متنوع: كيف يستمر التاريخ"، لنادي "فالداي" الدولي للحوار.



وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية الثلاثاء، أن لافروف شدد أثناء محادثاته مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، على أن "تأجيج النعرات المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي واختلاق مضايقات جديدة في علاقاته مع روسيا تحت ذرائع مصطنعة لا يخدم استقرار الوضع في أوروبا".



وأشار لافروف، إلى أن "الأساس الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه هذه العلاقات هو المساواة واحترام المصالح المتبادلة، وهذا يعني ضرورة، أن تتخلى بعض الدول التي تحدد مسار الأمور في الاتحاد الأوروبي عن محاولاتها التصرف انطلاقا من الشعور بتفوقها وتعترف بعدم وجود بديل عن حوار نزيه يعتمد على الحقائق".