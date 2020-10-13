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الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 21:12

بريطانيا تسجل 17234 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 17234 إصابة جديدة بكورونا
سجلت بريطانيا 17234 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، مقابل 13972 حالة الاثنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق في البلاد قيودا أشد صرامة في إطار نظام جديد من تدابير العزل العام من ثلاثة مستويات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أكد عدم الحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجهة فيروس كورونا معتبرا أن ذلك سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد.

وتشهد بريطانيا التي سجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا، ارتفاعا في عدد الحالات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والجامعات.

ورغبة في تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وسبل العيش، تبنت الحكومة استراتيجية فرض إجراءات العزل العام محليا لمحاولة احتواء الفيروس، لكن منتقديها يقولون إنه لا يوجد دليل يثبت نجاح هذا النهج.
رقم : 891907
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