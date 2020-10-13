الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 ساعة 21:53

رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تحرض أذربيجان على مواصلة القتال

رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تحرض أذربيجان على مواصلة القتال
اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار "بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال".

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن "موقف تركيا من الصراع بشأن ناغورنو قره باغ يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز".

وأكد أنه على "أذربيجان وأرمينيا تقديم تنازلات في أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية".

وذكر أنه يعتقد أن "أذربيجان ستواصل العمليات العسكرية في ناغورنو قره باغ إذا لم تغير تركيا موقفها بشأن هذه القضية".

هذا وأكد مصدر رئاسي فرنسي، الثلاثاء، أن "إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلىقره باغ ليس عملا بريئا ولا محايدا".

وقال المصدر إن "تركيا لا تأخذ في الاعتبار أمن الآخرين ولا أمن الاتحاد الأوروبي ومصالحه".

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والبيت الأبيض حول تطورات قره باغ".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن قلقها من نقل "مسلحي جماعات إرهابية" من الشرق الأوسط إلى إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقل وزير الدفاع الروسي لنظيره التركي قلق موسكو من إرسال مرتزقة إلى قره باغ.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل 119 على الأقل من عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا في معارك ناغورنو قره باغ، منذ أن زجت بهم أنقرة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان.
رقم : 891917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
اللواء سلامي: سنضع جميع امكاناتنا الطبية في مجال مكافحة كورونا
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود
13 تشرين الأول 2020
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
13 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
الكيان الصهيوني وتبعات كورونا.. ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون
13 تشرين الأول 2020
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
لماذا تُصرّ أمريكا على إبقاء السودان ضمن قائمة الإرهاب؟
13 تشرين الأول 2020
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟
12 تشرين الأول 2020
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة
12 تشرين الأول 2020
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
"قمة العشرين" فشل جديد لابن سلمان
12 تشرين الأول 2020
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
عودة الحريري.. هل هو الحظ السعيد أم التخطيط المسبق؟
12 تشرين الأول 2020
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
قائد الثورة: كل القيم الهامة معرضة للخلل بحال انعدام الأمن
12 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
الرئيس روحاني: تغريم كل من لايرتدي الكمامة في طهران
10 تشرين الأول 2020
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": التطبيع مع الكيان الصهيوني موجة ضد إيران والسعودية تقوده من الخلف
10 تشرين الأول 2020
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل
10 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس