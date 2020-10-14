ترامب يقرر سحب القوات الأمريكية من الصومال

كشفت مصادر مطلعة عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من الصومال.



وأشارت المصادر إلى أن اخبار ترامب كبار مستشاريه عن هذه الرغبة مما يسمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية، بإعادة الجنود إلى الوطن.



وبدأت وزارة الدفاع صياغة خطط للرئيس وشملت المناقشات مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، وفقا لمصادر طلبت حجب هويتها.



وللولايات المتحدة حوالي 700 جندي في الصومال، وأرسلوا معظمهم إلى الصومال خلال رئاسة ترامب.



وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت سابقا الجيش الأمريكى بارتكاب جرائم حرب بقتله أعدادا كبيرة من المدنيين فى إطار حملة قصف جوى تصاعدت بشكل مكثف فى الصومال خلال الاعوام السابقة.