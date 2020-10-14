مقترحات السيد مقتدى الصدر لاصلاح وضع العراق

اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر ،اليوم الاربعاء، عن 3 مواثيق سلام تعيد للشعب أمنه وتحفظ هيبة الوطن والدولة وتبعد التدخلات الخارجية.



وقال السيد مقتدى الصدر "ميثاق التظاهرات سيشمل شروطاً شرعية واجتماعية يستسيغها الجميع، بينما يركز الميثاق الثالث على محاسبة جميع الفاسدين وإن كانوا منّا".



وجاءت المواثيق كالآتي:



الاول: ميثاق التظاهر السلمي ويكون بمعونة شيوخ العشائر الاصلاء، وسيتم وضع شروط شرعية واجتماعية وقانونية للتظاهرات.



الميثاق الثاني: ميثاق الجهاد الوطني ويكون بمعونة العلماء والحوزة العلمية الشيعية والسنية، ويسير عليه الحشد الشعبي وبقية الفصائل لجعل المقاومة وطنية بعيدة عن الشهرة والمال والسياسة وتحفظ استقلال العراق.



الميثاق الثالث: ميثاق الاصلاح السياسي ويكون بمعونة الشعب لكي تأتي الانتخابات بالنزيه والوطني والمتخصص بعيدا عن الانتماء الفكري الاسلامي أو المدني وابعاد الفاسدين.