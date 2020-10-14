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الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 ساعة 08:53

إيران تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ 24 الدولية

إيران تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ 24 الدولية
تولى محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي الرئاسة الدورية لمجموعة الـ 24 الدولية لفترة الـ 12 شهرا القادمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية بمشاركة وزراء معنيين ومحافظي البنوك المركزية للدول الاعضاء.

وقال عبد الناصر حمتي امام اجتماع مجموعة الـ 24 الدولية "يشرفني أن أكون في خدمتكم كرئيس للمجموعة 24 على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة". أود أن أشكر جهود رئيس مجموعة الـ 24 ، الوزير أفوري عطا ، وحكومة غانا على قيادتهم لمجموعة الـ 24 خلال هذا العام المضطرب.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أهمية مجموعة الـ 24 وقال انه نظرا إلى الركود العميق الحالي الناجم عن وباء كورونا ، أصبح دور وأهمية مجموعة الـ 24 أكثر بروزا يوما بعد يوم ، واضاف اننا نعتزم على صعيد متابعة مهام هذه المجموعة ، أن نتابع القضايا السابقة على اعلى المستويات بالتزامن مع التركيز على التعاطي البناء بين أعضاء المجموعة مع التركيز على المرونة.

وقال همتي: "كمجموعة ، يجب أن ندافع دائمًا عن حل عالمي منسق لضمان التزام جميع الدول ، دون استثناء ، بتحقيق التنسيق العالمي ، وخاصة في مجال فيروس كورونا".

واضاف اننا باعتبارنا مجموعة يجب ان نؤيد حل عالمي منسق لنطمئن بان جميع الدول دون استثناء ستحصل على اللقاح والعلاج منخفض التكلفة لـ Covid 19 والمساعدة المالية ، بما في ذلك المساعدة الطارئة ، بناءً على الاحتياجات الإنسانية ، حتى نتمكن جميعًا من استئناف أنشطتنا الاقتصادية بثقة وبأعلى الإمكانات.
رقم : 891956
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